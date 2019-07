Horoscope : इन राशियों के लिए ये हफ्ता रहेगा खुशियों से भरा, इन्हें रहना होगा थोड़ा सतर्क

मेष- पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आरंभ यह सप्ताह मित्रों के माध्यम से राह आसान बनाएगा। न्यायिक समस्याओं का निराकरण निकलेगा। व्यापारियों के लिए सीजन से संबंधित बीज व कृषि का क्षेत्र आर्थिक मजबूती देगा। नौकरीपेशा में शासकीय पदोन्नति। महिला व छात्रवर्ग को सामान्य प्रशासन क्षेत्र में अवसर।

वृषभ- सम्पत्ति की प्राप्ति का समय है। अवसर व सौदे दोनों का सही सामंजस्य बैठेगा। हिम्मत कर आगे बढ़ें। व्यापारियों के लिए सौंदर्य प्रसाधन संबंधित व्यवसाय लाभ देगा। नौकरीपेशा में कार्य की गति बढ़ेगी। अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। महिला व छात्रवर्ग को डिजिटल कोरियोग्राफी/ डायरेक्शन के क्षेत्र में अवसर।

मिथुन- आर्थिक प्रगति का समय है। लाभ व निवेश का विकल्प खुलेगा। मानदंड बढ़ाते हुए आगे बढऩे का प्रयास करें। व्यापारियों के लिए शेयर मार्केट का मिड कैप का बाजार लाभ देगा। नौकरीपेशा में व्यवसायिक प्रबंधन पर विभागीय रुचि जागृत होगी। महिला व छात्रवर्ग को एनालिटिकल डिसीप्लिन क्षेत्र में अवसर।

कर्क- कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ जगह का लाभ मिलेगा। राजनायिकों से संपर्क बढ़ेगा। राजकीय क्षेत्र में अवसर। व्यापारियों को चिकित्सा व वैकल्पिक प्रणाली का बाजार लाभ देगा। नौकरीपेशा में सामुद्रिक क्षेत्र सेवा के अवसर। महिला व छात्रवर्ग को रासायनिक शोध प्रणाली में राष्ट्रीय अवसर।

सिंह- राशि पर चन्द्रमा का गोचर विचारधारा में बदलाव लाएगा। कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। विशेष योजना दिशा-निर्देश करेगी। व्यापारियों को पूर्व किए गए निवेश का लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन होगा। महिला व छात्रवर्ग को राज्य स्तरीय सेवाओं में अवसर।

कन्या- बारहवां चन्द्रमा सोमवार शाम तक तनाव देगा। जल्दबाजी में फैसला न लें। सोमवार को परिवर्तन की स्थितियां सरलता के साथ कार्य सफल करेगी। व्यापारियों के लिए बुध, गुरु निवेश व लाभ के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। नौकरीपेशे में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महिला व छात्रवर्ग प्रयासों में बदलाव करें।

तुला- धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। बड़ी समस्या का समाधान होगा। योजनाओं पर संशोधनात्मक दृष्टिकोण रखें। लाभ का समय है। व्यापारियों को कीमती धातुओं का बाजार बायबैक करने वाला समय है। नौकरीपेशा में पद व योग्यता का आर्थिक लाभ मिलेगा। महिला व छात्रवर्ग को फैशन डिजायनिंग में बाहरी अवसर।

वृश्चिक- पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति का योग है। न्यायिक समस्या का समाधान संभव है। शनि की वक्रावस्था सफलता दिला सकती है। व्यापारियों को आंशिक परिवर्तन लाभ देगा। नौकरीपेशा में प्रशासकीय अवसरों का लाभ मिलेगा। महिला व छात्रवर्ग को महिला बाल विकास से जुड़े क्षेत्र में अवसर।

धनु- नवम-पंचम चन्द्रमा परिजनों व मित्रों का सहयोग देगा। समस्या के समाधान होगा। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। व्यापारियों को मिले-जुले लाभ का समय है। नौकरीपेशा में एकेडमिक लेवल पर प्रमोशन के योग हैं। महिला व छात्रवर्ग को महाविद्यालय व विश्वविद्यालय क्षेत्र में विदेशी अवसर।

मकर- नवम-पंचम का चन्द्रमा परिजनों व मित्रों का सहयोग देगा। समस्या के समाधान का समय है। परिस्थितियों को समझें। व्यापारियों के लिए मिले-जुले लाभ का समय है। नौकरीपेशा में एकेडमिक स्तर पर प्रमोशन के योग। महिला व छात्रवर्ग को महाविद्यालय व विश्वविद्यालय क्षेत्र में विदेशी अवसर।

कुंभ- व्यवसायिक विस्तार होगा। भागीदारी का मानस बनेगा। आर्थिक लाभ के लिए यात्रा भी संभव है। व्यापारियों को पेट्रो केमिकल व सोडियम नाइट्रेट से जुड़े रासायनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय निविदा की प्राप्ति के योग। नौकरीपेशा में फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित क्षेत्र लाभान्वित करेंगे। महिला व छात्रवर्ग को कार्य अवसर।

मीन- सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक पक्ष को बढ़ाना होगा। कार्य व पारिवारिक आयोजन का योग बनेगा। दोनों क्षेत्र मित्र विशेष के माध्यम से संभव होंगे। व्यापारियों के लिए सप्ताह मध्य लाभप्रद। नौकरीपेशा में स्विच कर परिवर्तन करना चाहेंगे। महिला व छात्रवर्ग को जहाजरानी क्षेत्र में एशिया पेसिफिक अवसर।