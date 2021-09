अनसुलझी पहेली ! जब हर तरफ चल रहीं ट्रेन तो नैनपुर-गोंदिया ट्रैक सूना-सूना क्यों हैं?

जबलपुर से नैरोगेज के ब्रॉडगेज में बदलने के बाद भी सम्भाग के तीन जिलों का मुख्यालय का नहीं जुड़ सका लोकल टे्रन कनेक्शन

Unsolved puzzle! Why is the Nainpur-Gondia track deserted when trains are running everywhere?