महाकोशल हाट बाजार के गेट पर ताला

स्थानीय और संभाग के स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार देने के लिए बनाया गया महाकोशल हाट बाजार बदहाल हो गया है। बाजार के गेट पर अब ताला लग चुका है। परिसर में बड़ी संख्या में झाडि़यां उंगने से वह जंगल की तरह नजर आने लगा है। जिला पंचायत के अंतर्गत इस अधोसरंचना का उपयोग और रखरखाव कई वर्षों से नहीं हो रहा है।

Jabalpur. The Haat Bazaar, built about a decade ago under the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana, has not been able to make its mark. The departments that have been running it have skimped on getting it recognized.