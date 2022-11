'I LOVE YOU BABU अब स्वर्ग में मिलेंगे' गर्लफ्रेंड के हत्यारे ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

रिसोर्ट के कमरे में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला प्रेमी युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर...4 दिन में 5 बार बदला ठिकाना

जबलपुर. जबलपुर के मेखला रिसॉर्ट में गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर फरार हुए आरोपी प्रेमी को पुलिस 4 दिन बाद भी नहीं ढूंढ पाई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपी प्रेमी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके कैप्शन में उसने लिखा है 'I LOVE YOU BABU WE WILL MEET IN HEAVEN BABU SORRY BABU यानि आई लव यू बाबू अब हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी सॉरी बाबू सॉरी। बता दें कि मेखला रिसॉर्ट में 8 नवंबर को मंगलवार को रुम नंबर 5 में एक युवती का शव रजाई में लिपटा हुआ मिला था जिसे बड़ी ही बेरहमी से गला और हाथ की नश काटकर मौत के घाट उतारा गया था।