कोहरा और बारिश में नहीं रुकेगा सुरंगरोधी वाहन

वीकल फैक्ट्री ने लगाई अनोखी डिवाइज, धुन्ध से मिलेगी मुक्ति

जबलपुर@ज्ञानी रजक. कोहरा और बारिश के मौसम में धुन्ध के कारण सुरंगरोधी वाहन को चलाने में होने वाली परेशानी जल्द दूर होगी। वीकल फैक्ट्री इस वाहन को अपग्रेड कर रही है। वाहन के बुलेटप्रूफ कांच में ऐसी डिवाइज लगाई जा रही है जिससे कि वह पलभर में साफ हो जाएगा। ट्रायल के तौर पर कुछ वाहनों में इसे लगाया जा रहा है। इसी प्रकार कुछ दूसरे अपग्रेडेशन भी किए जा रहे हैं।

The trouble in driving a tunnel-proof vehicle due to fog and haze during the rainy season will be over soon. Vehicle Factory is upgrading this vehicle.