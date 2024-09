एमपी में मंदिर की जमीन पर तान दी मस्जिद, तोड़ने पर तुले लोग, पुलिस से हुई भिड़ंत, मचा बवाल

एमपी में मंदिर की जमीन पर तान दी मस्जिद, तोड़ने पर तुले लोग, पुलिस से हुई भिड़ंत, मचा बवाल

Mosque built on the land of Gayatri Mandir in Jabalpur

जबलपुर•Sep 26, 2024 / 06:49 pm• deepak deewan

Mosque built on the land of Gayatri Mandir in Madhai Jabalpur मध्यप्रदेश में एक मस्जिद पर हंगामा मच गया है। प्रदेश के जबलपुर में मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप लगाते हुए लोग उसे तोड़ने पर तुले हुए हैं। बीएचपी, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गायत्री मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। मस्जिद की सुरक्षा के लिए पहुंची पुलिस से भी लोगों की भिड़ंत हो गई है, मौके पर भारी बवाल हो रहा है।