आंतरिक अंतर्द्वद्व से जूझ रही कांग्रेस को MP से लगा बड़ा झटका, लीगल सेल अध्यक्ष तन्खा ने दिया इस्तीफा

जबलपुर. MP Congress में बड़ा उलटफेर हुआ है। लीगल सेल अध्यक्ष तन्खा ने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तन्खा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। खास ये है कि तन्खा ने पदत्याग उस वक्त किया है जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर पार्टीजनों के बीच असंतोष चरम पर है। पार्टी अंतर्द्वंद्व से गुजर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि तन्खा ने अपने इस्तीफे के पीछे नए चेहरों को मौका देने की बात कही है।

I served as chairman of AICC legal Dept for 5 years which is a long stint for any position. I thx the congress president & all colleagues for the wonderful trust cooperation & synergy I experienced. Idea is to let new people take charge. By letter dt June 25 I demitted my charge. — Vivek Tankha (@VTankha) June 28, 2021

विवेक तन्खा ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो उनका ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ट्वीट की भाषा समझें तो उन्होंने लिखा है कि 5 साल से उन्होंने लीगल सेल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इतना समय किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए काफी होता है। मेरा इस पद को छोड़ने के पीछे का उद्देश्य यही है कि नए चेहरे आगे आएं और इस जिम्मेदारी को संभालें। मैंने इस पद से अपना इस्तीफा 25 जून को दे दिया है।

I actually don’t believe that any body can do justice to a position by continuing for too long. New people should get opportunity. I have followed this principle all my life. There is so much more in the world than just holding out to one position — Vivek Tankha (@VTankha) June 28, 2021

सियासी गलियारे में इस ट्वीट के बाद सवाल उठाया जा रहा है। कहा जाने लगा है कि इस्तीफे के बहाने क्या वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा अब पार्टी में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर जब पार्टी की स्थिति कई मायनों में ठीक नहीं है इतने बड़े पद से खुद को अलग करना क्या पार्टी को मजबूती देगा या उसे कमजोर कर देगा। यह समझा जा सकता है।

My thank you letter dt June 25 to the CP INC demitting the position of Chairman of legal , HR & RTI Dept as I had done a long stint of 5 years. New people should get a chance !! This is my life’s belief. I have always advocated it & so must practise it. pic.twitter.com/gMWc2IyKsf — Vivek Tankha (@VTankha) June 28, 2021

राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। इस पत्र के जवाब में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विवेक तन्खा का आभार जताया और इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी इस पत्र में दी।