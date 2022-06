जबलपुर में 6 और 13 जुलाई को होगा मतदान

नगरीय निकाय चुनाव, 1364 मतदान केंद्र बनें

जबलपुर. नगरीय निकाय चुनाव जिले में दो चरणों में होंगें। छह जुलाई को होने वाले पहले चरण में नगर निगम जबलपुर सहित पांच निकायों में मतदान होगा। वहीं 13 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में चार निकायों में मतदान होगा। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 11 जून से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामांकन पत्र प्राप्त करने का क्रम शुरू हो जाएगा। इस बीच कार्यक्रम को ध्यान में रखकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं।

Municipal Corporation Jabalpur elections in the first phase