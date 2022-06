कहीं 20 तो कहीं मात्र आठ हजार मतदाता

नगर निगम जबलपुर के वार्डों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर है। किसी वार्ड में साढे़ 8 हजार मतदाता हैं तो एक वार्ड में यह संख्या 20 हजार से ज्यादा है। हर वार्ड की िस्थति के अनुरूप स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को इंतजाम करने होंगे। पंचायत की तरह नगर निगम चुनाव में भी महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या में मामूली सा अंतर है।

