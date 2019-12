पड़ोसी, पुलिस, पीडि़त के परिजन भी निभाएं जिम्मेदारी, अपराधियों को नहीं मिलेगी भागने की जगह

जबलपुर में बच्ची की नृशंस हत्या पर बोले शहरवासी

Townspeople spoke on the brutal murder of the girl in Jabalpur-Neighbors, police, family members of the victim should also take responsibility