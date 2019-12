new year 2020: नए वर्ष में संस्कारधानी के विकास की बन रहीं प्रबल सम्भावनाएं

जबलपुर। इस बार new year 2020: नए वर्ष की शुरुआत विशेष योग में हो रही है। पंचग्रही योग में अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2020 का आरम्भ होगा। इस खगोलीय घटना के साथ ही नया साल समृद्धिदायक होने की उम्मीद है। नए साल की प्रवेश कुंडली के अनुसार new year 2020: वर्ष 2020 में शहर विकास की प्रबल सम्भावनाएं हंै।

ज्योर्तिर्विद जनार्दन शुक्ला के अनुसार जबलपुर की राशि मकर है। मकर के स्वामी शनि हैं। इसके प्रभाव से new year 2020: नए वर्ष में शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। कृषि, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। शनि के सूर्य का शत्रु ग्रह होने के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी। आपसी खींचतान का वातावरण निर्मित होगा, लेकिन सूर्य की दिशा प्रबल होने के कारण शहर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शुभ

new year 2020: नए साल की शुरुआत के समय सूर्य के साथ चार ग्रह होंगे। ज्योतिषविद के अनुसार सूर्य के साथ शनि, बुध, केतु और गुरु ग्रह होने का संयोग रहेगा। इस योग में सूर्य, गुरु राशि में है। इसका आशय सूर्य, धनु राशि में होगा। सूर्य का धनु राशि में होना आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य के साथ शत्रु ग्रह शनि भी उपस्थित है। इसलिए वर्ष में अत्यधिक शीत का प्रकोप होगा। मौसम में प्रतिकूलता दिखाई देगी।

ज्योतिषविद शुक्ला के अनुसार सूर्य के साथ शनि, बुध, केतु और गुरु 14 जनवरी, 2020 तक एक साथ बने रहेंगे। इसके बाद ग्रहों का संयोग टूटेगा। 15 जनवरी, 2020 को सुबह 7.54 बजे तक धनु राशि में रहने के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होते ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। शुभ कार्यों की शुरुआत होगी।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार new year 2020: नए साल का उदय कन्या लग्न में हो रहा है। इसका स्वामी बुध है। new year 2020: एक जनवरी को बुधवार है। ऐसे में ‘बुध’ को ही नए वर्ष के आरंभ का संयोग बन रहा है।

नए वर्ष के उदय काल में राजभाव में मिथुन रहेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की सम्भावनाएं हैं। नए साल में महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा।

new year 2020: वर्ष के पहले दिन तीर्थक्षेत्र में होगी प्रार्थना, विशेष अनुष्ठान

अंग्रेजी कैलेंडर के नए वर्ष 2020 की पूर्व संध्या से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। संस्कारधानी के लोग पवित्र तीर्थक्षेत्र में अनुष्ठान और प्रार्थना के बाद new year 2020: नए वर्ष में कार्यों का शुभारंभ करेंगे। लोग पहले नर्मदा तीर्थ व प्रमुख मंदिरों में नए वर्ष का संकल्प लेंगे और उसे पूर्ण करने के लिए आस्था पूर्वक अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे।

नर्मदा तट ग्वारीघाट में मंगलवार को नव वर्ष के पहले दिन की पूर्व संध्या पर ज्यादातर लोग दर्शन पूजन व दीपदान करेंगे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर तेवर में पुरुष-महिला श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। मन्नत वाली माता के दरबार में सुबह से रात तक दर्शन पूजन व भंडारे आयोजित किए जाएंगे। बगलामुखी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे।

विशेष अवसर पर लगाएंगे अर्जी

श्रीरामलला मंदिर ग्वारीघाट में लोग बजरंग बली का दर्शन करेंगे। new year 2020: मंदिर के पुजारी आचार्य इंद्रभान शास्त्री के अनुसार विशेष अवसर पर दर्शन कराने वाले भक्त अर्जी लगाने आएंगे, कुछ लोगों ने पहले से सूचना भेजी है। बजरंग मठ सूपाताल, संकट मोचन मंदिर गौतम बढिय़ा, हनुमान मंदिर रानीताल गेट नम्बर -2 में, बड़े महावीर एवं छोटे महावीर के मंदिर, हनुमान मंदिर देवताल, हनुमान मंदिर खारीघाट में काफी संख्या में लोग दर्शन करेंगे। बड़ी खेरमाई मंदिर, बूढ़ी खेरमाई मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, पाट बाबा मंदिर, शिव मंदिर भरतीपुर, कचनार सिटी शिव मंदिर विजय नगर में काफी संख्या में लोग दर्शन करेंगे। गणेश मंदिर ग्वारीघाट में काफी श्रद्धालु दर्शन करेंगे।

new year 2020: नव वर्ष के आगमन के अवसर पर शहर की कॉलोनियों में भंडारे आयोजित कर प्रसाद वितरित किए जाएंगे। आयोजन समितियों ने भजन कीर्तन, नृत्य उत्सव की तैयारियां की है। हालांकि लोगों ने स्वच्छता का ध्यान रखने का निर्णय किया है।