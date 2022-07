पंचायत चुनाव में पहले चरण का टूटा रिकॉर्ड, 80 फीसदी वोटिंग

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कई मायनों में अलग रहा। जिले के मतदाताओं ने खराब मौसम की परवाह किए बगैर अपने मताधिकार का भरपूर उपयोग किया। पहले चरण में जहां चार जनपदों में लगभग 78 प्रतिशत मतदान हुआ तो दूसरे चरण में तीन जनपदों में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार कर गया। अच्छी बात यह रही कि छोटे मोटे विवाद को छोड़कर ज्यादातर ग्राम पंचायतों में चुनाव शांतिपूर्ण रहा।

There was a festive atmosphere in the second phase of the panchayat elections.