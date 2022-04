साहब मेरी बकरियां चुराने वाले को नहीं पकड़ रही पुलिस

कलेक्टर से शिकायत, कहा मेरे जीवनयापन की थी साधन

जबलपुर . साहब मैं विकलांग हूं। अपनी बहन के घर में रहकर जीवनयापन करता हूं। मेरे रोजगार का जरिया बकरियां थीं जो कि चोरी हो गई है। इनमें 11 बकरी और 4 बकरे थे। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। आरोपी का नाम भी बताया लेकिन पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। यह आवेदन ग्राम रिठौरी गोसलपुर निवासी सुरेंद्र कोरी ने कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में दिया। एक अन्य महिला दिव्यांग ने आवेदन में कहा कि 50 प्रतिशत दिव्यांगता के बाद भी 20 फीसदी का प्रमाण पत्र जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में 230 से ज्यादा आवेदन आए।

