बिजली घरों को लग रहा कोयले की काली कमाई का ‘करंट’

कोयले की ग्रेड में गफलत, चोरी-जमाखोरी-उठाईगिरी की वारदातें बेकाबू

कोयला संकट के बीच घटिया गुणवत्ता ने भी किया कबाड़ा

प्वाइंटर

- निगरानी के दावों के बावजूद सिस्टम में कई छेद

- कोयला-चोरी उठईगिरी से भी विभाग हलाकान

- ऐप और निगरानी प्रणाली विकासित कर विभाग रोकेगा गड़बड़ी

विद्युत उत्पादन पर इन दिनों कोयले का संकट गहराया हुआ है। चिंताजनक बात यह भी है कि बिजली कंपनियां को घटिया ग्रेड का कोयला ज्यादा सप्लाई हो रहा है। कोयले की चोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, उठाईगीरी से पूरा सिस्टम हलाकान है। इसके चलते थर्मल पावर प्लांट का संचालन मुश्किल हो रहा है। हालांकि, बिजली विभाग गुणवत्ता का आंकलन कर घटिया ग्रेड पर बड़े जुर्माने का दावा करता है। पुख्ता सुरक्षा के लिए तकनीकी और ऑनलाइन सिस्टम की मदद की बात भी कही जा रही है। कोयले से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदारों ने ‘खनन प्रहरी’ मोबाइल ऐप तैयार किया है। कोयला खान निगरानी प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) भी शुरू की है।

Power houses are feeling the 'current' of black earnings of coal