20 हजार महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन का इंतजार

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: तीनों पेट्रोलियम कंपनियों के पास लंबित हैं आवेदन

जबलपुर. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले में आवेदनों की संख्या तो 20 हजार के पार पहुंच गई लेकिन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए इंतजार करना पडे़गा। इसकी वजह कोई लक्ष्य नही मिलना है। ऐसे में तीनों पेट्रोलियम कंपनियां आवेदन लेकर उनके दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। उसमें भी 45 सौ से ज्यादा आवेदन लंबित हैं।

Jabalpur. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has been started across the country with the intention of providing clean fuel to women. Better work was done in the Ujjwala scheme earlier. In the district, 124 percent women were given connections.