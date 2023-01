कैदियों की बनेगी टीम, मैदान में हुनर दिखाने का मिलेगा मौका

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय कारागार में कैदियों को सात खेलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेलों की किट और संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद कैदियों की टीम भी बनाई जाएगी, जो जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बाहरी टीमों के खिलाडिय़ों से मुकाबला करेंगे।

Prisoners will also get a chance to show their skills in the field