अमित शाह एंड सन पर राहुल का अटैक, पिता को कहा हत्या का आरोपी, बेटे को जादूगर

जबलपुर. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जबलपुर की रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उनके बेटे पर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के ऊपर कई आरोप लगाए है। राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा है। उन्होंने उनके बेटे जय शाह पर भी हमला किया है।

राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष हत्या के आरोपी हैं...वाह! क्या शान है... फिर उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या आपने जय शाह के बारे में सुना है। वह एक जादूगर है, वह तीन महीने में 50 हजार से 80 करोड़ बनाता है।

