जबलपुर। रविवार होने के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। जो कि शाम 07:18 से अगली सुबह 05:32 तक रहेगा। इस शुभ योग में आप शुभ काम कर सकते है। इसके अलावा आपके द्वारा किया गया हर काम शुभ होगा। लेकिन ग्रह परिवर्तन के कारण हर राशि पर थोड़ा-थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज गंगा सप्तमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा की उत्पत्ति हुई थी। आज के दिन मध्याह्न के समय गंगा पूजन किया जायेगा। साथ ही आज रात 08:56 पर प्लूटो धनु राशि में वक्री होगा और 1 अक्टूबर की सुबह 07:34 तक यह वक्री ही रहेगा, उसके बाद पुनः धनु राशि में मार्गी हो जायेगा।



मेष राशि- अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है। शाम तक घरेलू सामान खरीदेनें के लिए मार्केट भी जा सकते हैं। जाते समय जेब में थोड़े ज्यादा पैसे लेकर जाएं क्योंकि आज खर्च बढ़ सकता है। आज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

वृष राशि- अगर आप किसी समारोह में जा रहें है तो लाइट जाने पर आपको तैयार होने में थोड़ा लेट हो सकता है। इस राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज एक सुनहरा मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत रहेगा।



मिथुन राशि- इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता हैं। अगर आज लोहे का कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद लें। घर से बाहर जाते समय जेब में काली मिर्च के सात दाने जरूर रखें। फायदा होना तय है।

कर्क राशि- टेन्ट हाउस वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज किसी बड़ी पार्टी से बुकिंग का आर्डर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए फल खायें, फायदा मिलेगा । बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। सूर्य को जल अर्पित करने से आपको गुस्सा कम आऐगा।

सिंह राशि- इस राशि वाले छात्र आज किसी से बहस न करें। पढ़ाई के प्रति आज आपका रूझान बना रहेगा। आज आपके पास कुछ नयी जिम्मेदारियां आएगी। अपकी तीव्र बुद्धि के कारण आज आपको पुरूस्कार मिलने के योग नजर आ रहे हैं। काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करने से आपके सारे काम आसानी से होंगे।

कन्या राशि- कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नये लोगों से डील पक्की हो सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आप पिछले दिनों हुई गलतियों को सुधार कर रूके हुए कामों में आगे बढ़ा सकते है। मंदिर में माथा टेकने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे।

तुला राशि- जीवनसाथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं। जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा है। उन्हें पेंटिंग गिफ्ट करने से संबंध मधुर रहेंगे।

वृश्चिक राशि- आज आप अपने साथी से मन की बात कर उन्हें कही घूमने ले जा सकते है। इस राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। आज आपकी कंपनियों को नेशनल और इंटरनेशनल के आयात-निर्यात में लाभ की प्राप्ति होगी। मां दुर्गा को खीर का भोग लगाने से पारिवारिक सुख बना रहेगा।

धनु राशि- ऑफिस में आज आपके कामों की तारीफ होगी। बॉस आपसे खुश रहेंगे। गर्मी से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय छाता साथ ले जाना न भूलें। घर से बाहर जाते समय दही शक्कर खा कर निकले सारे काम समय से पूरे हो जाऐंगे।

मकर राशि- आज आपको किसी पूराने सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। जिससे पड़ोसियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विवाहित आज शाम को किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे है आज उन्हें किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है।

कुंभ राशि- धनलाभ के कई सुनहरे अवसर आपको मिलेगें। आज आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत बना रहेगा। विवाहितों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अगर परिवार संग कही घूमने का प्लान बना रहे हैं आज का दिन अच्छा है। गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाने से करियर के लिए नए मार्ग खुलेंगे।

मीन राशि- बेहतर होगा की आप समानों की व्यवस्था पहले घर में कर दें। इससे आपके खर्च बढ़ सकते है लेकिन धनलाभ के नये रास्ते भी नजर आएंगें। ऑफिस में आज किसी सहकर्मी से गलती होने पर उससे बहस करने के बजाय मांफ कर दें। केसर का तिलक लगाने से आपका गुस्सा शांत रहेगा।

शुभ विक्रम संवत् - 2075, संवत्सर का नाम - विरोधकृत, शालिवाहन शक संवत् - 1940, हिजरी सन् - 1439 सावान, तारीख 0५, अयन - उत्तरायन। ऋतु - ग्रीष्म ऋतु। मास - वैशाख, पक्ष- शुक्ल पक्ष, तिथि - शाम ५.५७ तक सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि रहेगी। नक्षत्र- रात्रि ७.५७ तक पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा। योग - प्रात: ०७.०७ तक सुकर्म उपरांत धृति योग रहेगा। शुभ मुहूर्त - आज के दिन पुन्सवन, विद्यारंभ, वाद्यारंभ एवं उपनयन हेतु शुभ मुर्हूत है।

अनुकुल समय - प्रात: ९.३५ से ११.२१, दोपहर १२.४४ से १.३९, शाम ६.३० से ७.५५, रात्रि ९.२७ से १०.४० बजे तक। व्रत/पर्व - गंगा सप्तमी, दिशाशूल - पूर्व , चंद्रमा - दोपहर २.२२ तक मिथुन राशि में उपरांत कर्क राशि में संचरण करेगा। राहुकाल - प्रात: ०९.0०.०0 से 10.3०.०० बजे तक (अगर हो सके तो शुभ कार्यों को करने से बचे।) आज जन्म लिए बच्चा - आज जन्में बालकों का नामांक्षर के, को, का, अक्षर से आरंभ कर सकते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य बाल्यावस्था में प्रतिकूल रह सकता है। उदर विकार एवं सिर-नेत्र पीड़ा से कष्ट की आशंका रहेगी। इस अवस्था के उपरांत विद्या बुद्धि का विकास होगा।

डाउनलोड करें पत्रिका मोबाइल Android App: https://goo.gl/jVBuzO | iOS App : https://goo.gl/Fh6jyB

राशिफल 22 अप्रैल 2018, सर्वार्थ सिद्ध योग, Aaj Ka Rashifal in Hindi, आज का राशिफल 22 अप्रैल 2018, Sunday Daily Horoscope in Hindi, Aaj Ka Rashifal in Hindi Daily Horoscope 22 April 2018, rashifal todays horoscope 22 april sunday 2018 rashifal in hindi patrika" src="https://new-img.patrika.com/upload/2018/03/29/rashifal_02_2686204-m.jpg">