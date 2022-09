RDVV : अब कॉलेजों में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी

कॉलेजों और विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों और छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी। इसकी मॉनीटरिंग उच्च शिक्षा विभाग से होगी। यह कवायद अगले माह से सभी शासकीय, निजी और अनुदान प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय में शुरू होगी।

RDVV : Now there will be biometric attendance in colleges