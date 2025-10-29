हिंदुत्व के विस्तार के लिए देशभर में होंगे एक लाख हिंदू सम्मेलन, सामाजिक प्रभाव और एकता पर चर्चा

RSS News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत हिंदुत्व के विस्तार के संकल्प के साथ करेगा। देशभर में बस्ती और मंडल स्तर पर एक लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें धर्म, समाज और संस्कृति के संरक्षण पर फोकस रहेगा। इस अभियान में आदिवासी समाज पर विशेष ध्यान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा और गुरु तेग बहादुर पर वक्तव्य जारी किए जाएंगे।