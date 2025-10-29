Patrika LogoSwitch to English

हिंदुत्व के विस्तार के लिए देशभर में होंगे एक लाख हिंदू सम्मेलन, सामाजिक प्रभाव और एकता पर चर्चा

RSS News: संघ का शताब्दी संकल्प: बिरसा मुंडा और गुरु तेग बहादुर पर जारी होंगे वक्तव्य, संघ प्रचार प्रमुख बोले, राजनीति नहीं, सामाजिक असर पर होगी चर्चा

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Oct 29, 2025

100 years of RSS

RSS के 100 सालों का सफर (फोटो- एआई जनरेटेड)

RSS News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत हिंदुत्व के विस्तार के संकल्प के साथ करेगा। देशभर में बस्ती और मंडल स्तर पर एक लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें धर्म, समाज और संस्कृति के संरक्षण पर फोकस रहेगा। इस अभियान में आदिवासी समाज पर विशेष ध्यान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा और गुरु तेग बहादुर पर वक्तव्य जारी किए जाएंगे।

कुटुंब प्रबोधन, समाज और राष्ट्र निर्माण पर चिंतन पर बात

संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि ये मध्य प्रदेश समेत देशभर में होने जा रहा ये आयोजन सामाजिक जीवन में सक्रिय लोगों को जोड़ने और ‘पंच परिवर्तन’ के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन, समाज और राष्ट्र निर्माण पर चिंतन के लिए होंगे। गृह संपर्क अभियान के तहत स्वयंसेवक घर-घर पहुंचेंगे और सामाजिक व व्यावसायिक संगठनों से संवाद करेंगे।

आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक 30 अक्टूबर से

आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी, जिसमें देशभर से 407 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 1 नवंबर को देश की परिस्थितियों पर मार्गदर्शन देंगे। बैठक में शताब्दी वर्ष की रूपरेखा और आगामी प्रवास कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी।

राजनीति नहीं, सामाजिक प्रभाव और एकता पर चर्चा

आंबेकर ने कहा कि राजनीति नहीं, सामाजिक प्रभाव और एकता पर चर्चा होगी। काशी-मथुरा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख न अपनाते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मातृशक्ति की भागीदारी और युवाओं को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान रहेगा।

