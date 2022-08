10 राज्यों में महिलाओं की पसंद बने जबलपुर के सलवार सूट

रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में तैयार हो रहीं कई वेरायटी हो रही तैयार

जबलपुर@ज्ञानी रजक. कई राज्यों में पहचान बना चुका जबलपुर का गारमेंट कारोबार फिर ऊंचाइयां छू रहा है। नई वेरायटी के सूट और कुर्ती की मांग ने जोर पकड़ लिया है। परंपरागत ग्राहकी वाले दक्षिण के राज्यों के साथ महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से थोक खरीदार बुकिंग करने पहुंच रहे हैं। निर्माताओं के पास कोरोनाकाल के बाद बेहतर काम है। सूट के साथ लोवर, शर्ट, बच्चों के कपडे़, कोटशूट, शेरवानी, जींस व स्कूल डे्सेस का उत्पादन तेज हो गया है।

The garment business of Jabalpur, which has made a mark in many states, is again touching the heights.