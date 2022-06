बिना वोटिंग के 18 उम्मीदवार बन गए सरपंच

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 18 पंचायतें ऐसी हैं जो कि समरस पंचायत कहलाएंगी। इन पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसी पंचायतों को शासन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगा। पंच के 4 हजार 991 पदों पर भी उम्मीदवारों ने बिना बाधा के सफलता अर्जित कर ली है। इसी प्रकार 2 जनपद सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हालांकि जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए कोई भी प्रत्याशी निर्विरोध नहीं चुना गया है।

Jabalpur.Other political parties including BJP and Congress have started becoming active regarding the three-tier panchayat elections.