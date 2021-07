बेहद पेंचीदा हो गया School Teacher की इकलौती बेटी की मौत का मामला

जबलपुर. School Teacher की इकलौती बेटी की खुदकुशी का मामला काफी पेंचीदा हो गया है। अभी तक पुलिस आत्महत्या, हत्या और हादसे के बीच उलझी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। इस बीच गमगीन माहौल में बेटी अंजिशा की अंत्येष्ठि ग्वारीघाट पर की गई। मुखाग्नि माता-पिता ने संयुक्त रूप से दी।

बता दें कि 9 जुलाई की दोपहर 12 बजे के लगभग 8वीं में पढ़ने वाली शिक्षिका मां ज्योता व सिविल कांट्रैक्टर पिता आनिध्या की इकलौती बेटी अंजिशा (14वर्ष) की रेसीडेंसी के ग्राउंड प्लस की पांचवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। घटना के वक्त अंजिश फ्लैट में अकेली थी। मां स्कूल तो पिता भोपाल में थे।

इस बीच अंजिशा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को उसके कमरे से एक ऐसी पुस्तक मिली जिसने सभी को चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक अंजिशा 'Who Will cry, when you die?' नामक पुस्तक पढ़ रही थी। पुलिस जब उसके कमरे में पहुंची तो किताब खुली हुई थी। इससे कयास लगाया जा रहा है कि मौत के ठीक पहले अंजिशा वह किताब पढ़ रही थी। अब पुलिस उस बेटी की मनःस्थिति का पता लगाने की कोशिश में जुटी है जिसमें वह ऐसी गंभीर पुस्तक पढ़ रही थी। उसकी मनोदशा क्या रही होगी, यह जानने की कोशिश में जुटी है पुलिस।

उधर अंजिशा के माता-पिता जो बेटी को बेइंतिहां मोहब्बत करते थे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। अंतिम समय में उसके साथ क्या हुआ होगा। इस बीच इकलौती बेटी की मौत पर माता-पिता दोनों ही बदहवास से हो गए हैं। मां का रो-रो कर बुरा हाल है, वह कई दफा बेहोश भी हो गईं। अंत्येष्ठि के लिए जब शव को बाहर निकाला गया तो मां की चीत्कार से पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। सभी की आंखें छलछला उठीं। शव यात्रा में मां भी शरीक हुईं।

बता दें कि शहर के शारदा चौक गढ़ा स्थित यश रेसीडेंसी में रहने वाली अंजिशा मेधावी छात्रा थी। साथ ही कंप्यूटर में भी वह कुशल थी। उसने 2020 में एक गेम डेवलेप किया था जिसके लिए उसे प्रमाणपत्र देने के साथ सम्मानित भी किया गया था। माउंट लिटेरा की छात्रा अंजिशा अपने हर क्लास में फर्स्ट आती थी। उसकी मौत से स्कूल के टीचर से लेकर साथी तकस्तब्ध हैं।