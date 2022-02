विज्ञान महोत्सव जगायेगा विज्ञान के प्रति अलख

' विज्ञान सर्वत्र पूज्यते' कार्यक्रम, सप्ताह भर होंगे विविध कार्यक्रम, प्रेस कांफ्रेंस में दी जानकारी

जबलपुर। विश्वविद्यालय म.प्र . विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में 'विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ' कार्यक्रम का जबलपुर में आयोजन 22 से 28 फरवरी तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पं . कुजीलाल प्रेक्षागृह में किया जा रहा है । विज्ञान के प्रति अलख जगाने के लिए इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

कुलपति रानी दुर्गावती वि.वि. प्रो . कपिल देव मिश्र ने आज प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ' विज्ञान सर्वत्र पूज्यते' कार्यक्रम का मप्र में आयोजन करने हेतु मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अधिकृत किया गया , परिषद द्वारा भोपाल , इंदौर एवं जबलपुर को इस कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया हैं । भोपाल में मप्रविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद स्वयं इंदौर में जीएसआईटीएस कॉलेज एवं जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ।

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 22 फरवरी को सायं 5 बजे ऑनलाइन अपना संबोधन देगे। 23 को विवि सभागार में 12 बजे कार्यक्रम का फिजिकली उद्घाटन समारोह होगा , इस अवसर पर डॉ . अनिल कोठारी महानिदेशक म.प्र . विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल मुख्य अतिथि होंगे अध्यक्षता कुलपति डॉ . कपिल देव मिश्र करेगें । इस अवसर पर निशुल्क प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जायेगा । जिसमें विज्ञान प्रसार भारत सरकार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के प्रादर्श एवं स्थानीय विद्यार्थियों एवं नवाचारियों के माडल भी प्रदर्शित किये जा रहे है । इस अवसर वैज्ञानिकों का लैक्चर तथा विद्यार्थियों का उनसे संवाद होगा एवं विभिन्न विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी प्रतियोगिताएँ आयोजित होगी ।

मुख्य आयोजन 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे सर सी.बी. रमन पर पोस्टर प्रतियोगिता एवं अगामी 25 वर्षों के लिए टेक्नॉलाजी परिकल्पना विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन 24 फरवरी को 11 बजे भविष्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं अपरान्ह 2बजे वैज्ञानिकों के व्याख्यान होगें । दिनांक 25 और 26 फरवरी को 11:30 बजे से भविष्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर मॉडल प्रतियोगिता एवं 2 बजे वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। 27 को 11:30 से 12:30 तक विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन एवं 02:00 बजे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका विषय पर वैज्ञानिकों के व्याख्यान होगें । दिनांक 28 को 11:30 बजे विज्ञान कृषक चौपाल एवं 2 बजे से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा । सायं 5 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम के समापन अवसर पर ऑनलाइन उद्बोधन देगें । कुजी लाल दुबे प्रेक्षागृह में स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम देखने की व्यवस्था की जाएगी । जिसमें प्राध्यापक , विद्यार्थी एवं सामान्य जन शामिल हो सकेंगे । इस दौरान मॉडल मेंकिंग काम्पीटिशन विद्यालयीन विद्यार्थियों और. महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये होगी। विज्ञान महोत्सव में स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों की भी सहभागिता होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कार्यक्रम समन्वयक समन्वयक - प्रो . सुरेन्द्र सिंह , अधिष्ठाता , जीव विज्ञान संकाय कुलसचिव डॉक्टर बृजेश सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे डॉ प्रवीण दिघरा दिघरा, एसएन रजक, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ने निपुण सिलावट प्रोफेसर धीरेंद्र पाठक इंजी प्रभात दुबे आदि ने संबोधित किया।

Science Festival will awaken the light towards science