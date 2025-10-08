shoot a hotel : दिन दहाड़े होटल संचालक को गोली मारने पहुंचा बदमाश, किए चार फायर

shoot a hotel
shoot a hotel : शहर के बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। वे दिन दहाड़े आम नागरिकों से लेकर व्यापारियों पर जानलेवा हमले कर दहशत फैला रहे हैं। मंगलवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां होटल संचालक को जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने पिस्टल से दनादन फायर कर दिए। जिससे दहशत में वहां मौजूद ग्राहक व अन्य लोग भाग गए। आरोपियों की दिलेरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे आराम से होटल में सीना तानकर घुसे और बड़ी ही तन्मयता के साथ बाहर निकलकर चले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी मदन महल संगीता सिंह ने बताया प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन फायरिंग करने वाला गोलू अपनी पत्नी के साथ खाना खाने आया था। किसी बात को लेकर वहां के एक वेटर से उसका विवाद हो गया। कहासुनी में धक्का-मुक्की भी हुई थी। जिसकी शिकायत गोलू ने काउंटर पर बैठे संचालक से की थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी अपमान का बदला लेने की नीयत से गोलू अपने एक अन्य साथी के साथ मंगलवार को होटल पहुंचा और उसने जानलेवा हमला कर दिया। गोलू के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। गोलू और उसके साथी पर 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
तीन पत्ती पुराना बस स्टैंड स्थित अभिनंदन होटल में शाम 4.22 बजे गोलू निवासी कांचघर, घमापुर शांति से हाथ में पिस्टल लेकर अंदर आया और सीधे काउंटर बैठे संचालक अश्विनी पारिया पर दनादन फायर कर दिया। अश्विनी कुछ समझ पाता इससे पहले गोलू ने चार फायर कर दिए और बड़े ही आराम से होटल से बाहर चला गया। जहां उसका साथ पहले ही स्कूटर चालू करके खड़ा हुआ था। होटल संचालक अश्विनी ने बताया करीब चार दिन पहले कुछ युवक खाना खाने होटल आए हुए थे। जिनका वेटर से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। उन्होंने वेटर के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। शायद इसी बात को लेकर दो युवक मंगलवार को काली रंग की स्कूटर से आए। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चार राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि गोली सीधे नहीं लग पाई, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।
मौके पर पहुंची पुलिस को काउंटर और टेबिल पर हुए फायर के निशान मिले हैं। गोलियां चलने के बाद वहां तीन खोखे और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है।
पूरा घटनाक्रम होटल के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें युवकों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनमें किसी तरह का खौफ या जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है।
मौके पर पहुंचीं मदन महल थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया अभिनंदन होटल संचालक पर जानलेवा हमला की सूचना मिली थी। गोली चलाने वाले युवक की पहचान घमापुर निवासी गोलू के रूप में हुई है, उसके दूसरे साथी की पहचान नहीं हो पाई है। अश्विनी पारिया की रिपोर्ट पर उक्त युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
जबलपुर
