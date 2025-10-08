shoot a hotel : दिन दहाड़े होटल संचालक को गोली मारने पहुंचा बदमाश, किए चार फायर

तीन पत्ती पुराना बस स्टैंड स्थित अभिनंदन होटल में शाम 4.22 बजे गोलू निवासी कांचघर, घमापुर शांति से हाथ में पिस्टल लेकर अंदर आया और सीधे काउंटर बैठे संचालक अश्विनी पारिया पर दनादन फायर कर दिया। अश्विनी कुछ समझ पाता इससे पहले गोलू ने चार फायर कर दिए और बड़े ही आराम से होटल से बाहर चला गया। जहां उसका साथ पहले ही स्कूटर चालू करके खड़ा हुआ था। होटल संचालक अश्विनी ने बताया करीब चार दिन पहले कुछ युवक खाना खाने होटल आए हुए थे। जिनका वेटर से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। उन्होंने वेटर के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। शायद इसी बात को लेकर दो युवक मंगलवार को काली रंग की स्कूटर से आए। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चार राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि गोली सीधे नहीं लग पाई, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।