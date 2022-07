shravan mas : 200 साल से ज्यादा पुराना है मधई का प्रसिद्ध स्वयंभू शिवधाम

कटनी जिले के सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिव मंदिर मधई में सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

जबलपुर। कटनी जिले के सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिव मंदिर मधई में सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी बिहारी चतुर्वेदी के सानिध्य में पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी चल रहा है।

shravan : The famous self-styled god of Madhai is more than 200 years