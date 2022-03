Side effect : ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम से बढ़ रही आंखों की यह बीमारी

कोरोना काल में कामकाज और पढ़ाई का तरीका बदलने (ऑनलाइन) से आंखों की समस्या बढ़ गई है। एक ही जगह पर बैठकर कम्प्यूटर पर लगातार आंखें गड़ाए रखने से कई लोगों को कम्प्यूटर विजन सिंड्रोम (नेत्र रोग) की समस्या होने लगी है। दो साल में कम्प्यूटर विजन सिंड्रोम के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

Side effect : This eye disease is increasing due to online classes