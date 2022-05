बोगस फर्मों पर स्टेट जीएसटी की नजर

नाममात्र के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे डीलर्स और फर्म का सत्यापन राज्य कर (स्टेट जीएसटी) ने शुरू कर दिया है। ऐसी एक सूची भी बनाई गई है जिन पर संदेह है। अभी जिलें में तकरीबन 25 हजार डीलर्स ऐसे हैं जो कि पहले वैट में दर्ज थे, बाद में सभी जीएसटी में समाहित हो गए। अलग-अलग सर्किल में दर्ज डीलर्स का सत्यापन सर्किल के अधिकारी कर रहे हैं। सत्यापन के माध्यम से यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं यह कंपनियां बोगस तो नहीं हैं?

