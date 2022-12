मलबा और सिल्ट से पटा सूरजताल, नहीं ठहरता बारिश का पानी

गोंडवाना राज्य की राजधानी रहे गढ़ा क्षेत्र के बड़े जलस्रोतों में शामिल सूरजताल पूरते-पूरते उथला हो गया है। इससे बारिश होते ही यह ओवरफ्लो हो जाता है। इसके चलते पुरवा मुख्य मार्ग से लेकर नवनिवेश कॉलोनी तक पानी भर जाता है।

Surajtal covered with debris and silt, rain water does not stop