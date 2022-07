बर्न कम्पनी की जमीन पर प्रशासन ने किया अपना दावा, लगाया बोर्ड

रांझी तहसील के अंतर्गत ब्लॉक नम्बर 23, प्लॉट नम्बर 1 व 2 की इस 9 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण थे। इस जमीन को लेकर शासन और समदडिय़ा ग्रुप के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के पक्ष में फैसला दिया है।

The administration made its claim on the land of the Burn Company