फैशन के हिसाब से बदल रही डिजाइन, सलवार-सूट और कुर्ती की डिमांड बढ़ी

शहर के वस्त्र निर्माता कई वेरायटी के कपड़े बना रहे हैं। मुख्य उत्पाद सलवार सूट है। लेकिन इसमें फैशन के हिसाब से बदलाव पर ध्यान दिया जा रहा है।

The design of salwar-suit, kurti is changing according to the fashion