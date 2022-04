हरी सब्जियों के दामों में बिचौलियों का खेल

हरी सब्जियाें की कीमतों से ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादातर सब्जियाें की कीमत 60 रुपए किलो से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि इसकी आवक या उत्पादन में कोई कमी है। लेकिन फिर भी दामों पर नियंत्रण नहीं है। जानकार इसमें बिचौलियों का खेल मान रहे हैं। वे किसानों से तो कम दामों में सब्जी खरीदते हैं लेकिन मुनाफा के लिए फुटकर विक्रेताओं को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे में फुटकर कारोबारी भी अपना लाभ जोड़ता है। आखिर में ग्राहकों को ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

The problems of the customers have increased due to the prices of green vegetables.