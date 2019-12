शीशे जैसी चमकनी थीं सड़कें, लेकिन गड्ढों में करनी पड़ रही तलाश

निकाय चुनाव से पहले सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार ने दिया है निर्देश

The state government has given instructions to reform before the body elections