सब्जियों की खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान, दाम भी मिल रहे दमदार

जिले में अनाज के साथ सब्जी की खेती करने वाले किसानों और खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। वर्तमान में 50 से अधिक किस्मों की सब्जियों की खेती जिले में होती है। कोरोना संक्रमण के बाद से इनकी वैरायटी में इजाफा हुआ है।

The trend of farmers increased towards the cultivation of vegetables