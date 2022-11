शहर को स्वच्छ बनाने के लिए बढ़ाई जाएगी सफाई संरक्षकों की संख्या

नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए डेढ़ हजार सफाई संरक्षक बढ़ेंगे। इससे प्रत्येक वार्ड में 5 अतिरिक्त संरक्षक मिल सकेंगे। त्योहारों के समय अलग से इनकी तैनाती की जाएगी।

To make the city clean, the number of cleaning guardians will be increased