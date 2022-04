इस बाजार में खरीदी के बिना पूरी नहीं होती शादी की रस्मेँ

ऑनलाइन शॉपिंग और बढ़ती मॉल संस्कृति के बीच विवाह के लिए शहर का परंपरागत बाजार आज भी ग्राहकों की पसंद बना हुआ है। जबलपुर सहित आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के ग्राहक यहां पर खरीददारी के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। क्योंकि कोरोना के कारण लगातार दो सालों से व्यापार डगमगा रहा था। लेकिन इस सीजन में इसमें भारी उछाल है। जून तक विवाह से जुड़ी प्रमुख चीजों का कारोबार 2 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुमान है।

जबलपुर@ ज्ञानी रजक. कारोबार के क्षेत्र में शहर लगातार आधुनिकता की चादर ओढ़ते जा रहा है। किराना, कपड़ा, ज्वेलरी, अनाज और तमाम तरह की सामग्री के स्टोर्स खुल चुके हैं। लेकिन बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, लार्डगंज, कछियाना, सराफा, मुकादमगंज, लटकारी का पड़ाव अनाज मंडी और कोतवाली क्षेत्र में शादियों से जुडे़ परंपरागत बाजार के कारोबार में कहीं पर भी कमी नहीं आई है। अब तो शहर में कई जगह इन चीजों के बडे़ बाजार बन गए हैं। वहां भी खरीदी में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है।

