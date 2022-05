तीसरी रेल लाइन पर 130 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ी रेल

Jabalpur News कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने दी हरी झंडी

Jabalpur News जबलपुर, रेल मंडल जबलपुर में तीसरी रेल लाइन के बिछने से रेलों की संख्या, गति में इजाफा और यात्रा के समय में कटौती होना प्रारंभ हो गया है। मंडल के सागर और मकरोनिया स्टेशन के मध्य तीसरी रेल लाइन बिछने के बाद उस पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपनी टीम के साथ इस खंड पर 130 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को ट्रॉयल रन किया और फिर इसे हरी झंडी दी। मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास के साथ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एस मित्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) वीके अग्रवाल, मुख्य अभियंता प्रभात कुमार, डिप्टी सीई संजीव कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता जेपी सिंह, वरिष्ठ मंडल दूरसंचार अभियंता विराट गुप्ता सहित रेलवे के एक दर्जन अधिकारियों ने बुधवार को उक्त ट्रेन का पहले ट्रॉली से तदुपरांत स्पेशल ट्रेन से स्पीड ट्रॉयल करके इस ट्रेक को 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त पाया। इस दौरान इस ट्रायल रन के समय ट्रेन को अधिकतम 130 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर भी देखा गया। सीआरएस द्वारा ट्रॉयल स्पीड रन से इस ट्रेक पर 110 किमी.प्रति घंटे की रफ्तार से यात्री ट्रेनों का संचालन किए जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

रेलवे में अब ई-ऑक्शन द्वारा आबंटित होंगे वाणिज्यिक टेंडर

उधर, रेल मंडल जबलपुर अपने वाणिज्यिक टेंडर अब निविदा के स्थान पर ई-ऑक्शन के द्वारा आबंटित किए जाएंगें। रेलवे के वाणिज्य आय के कार्य जिसके तहत पार्किंग, पे एण्ड यूज टॉयलेट, पार्सल लीजिंग, विज्ञापन फलक, से संबंधित कार्य के लिए अब रेलवे द्वारा निविदा बुलाने का कार्य न करके ई-ऑक्शन द्वारा अधिकतम बोलीकर्ता को तुरंत आबंटित किए जाएंगे।

train ran at a speed of 130 km per hour on the third rail line