खनिजों की जांच के लिए शहर में बनेंगे मानव रहित चेकपोस्ट

खनिज के परिवहन की जांच एआई आधारित कैमरों से होगी। यह वाहन के साथ खनिज को स्कैन करेगा। गड़बड़ी मिलने पर तेज आवाज के साथ सूचित करेगा। नाकों पर तैनात अमला वाहन चालक पर मामला दर्ज कर सकेगा। खनिज विभाग को भी ऑटोमेटेड सिस्टम से यह सूचना चली जाएगी।

Unmanned checkposts will be built in the city to check minerals