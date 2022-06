WCR : 30 जून से फिर दौड़ेगी जबलपुर-चांदाफोर्ट सुपरफास्ट

रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर-चांदाफोर्ट सुपरफास्ट ट्रेन को पुन: शुरू करने की तैयारी कर ली है। ट्रेन का संचालन सप्ताह में तीन दिन (मंगल, गुरु और शुक्रवार) होगा। इससे नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया तक आवाजाही आसान होगी। यह ट्रेन यात्रियों को दक्षिण भारत के द्वार तक ले जाएगी।

General tickets for all trains will be available from the station from June 29