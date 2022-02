weather news: मौसम में फिर बड़ा बदलाव, अभी पीछा नहीं छोड़ेगी कंपकंपी

weather news: बारिश के बाद लुढक़ा पारा, उत्तरी हवा के साथ फिर लौटी ठंड, शहर में गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सी की गिरावट

weather news: मौसम विभाग Meteorological Department के अनुसार जबलपुर में गुरुवार को हवा की दिशा परिवर्तित हो गई। 3 किमी प्रतिघंटा की औसत गति से उत्तरी हवा चलीं। पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवा से तापमान में गिरावट आयीं है। शुक्रवार को शहर एवं संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान temperature में क्रमिक गिरावट की संभावना है।

शहर में बुधवार को बारिश के बाद गुरुवार को सुबह काले बादलों के बीच कोहरा छाया। सुबह 8 बजे तक दृश्यता कम रही। दोपहर तक काले बादल मंडराते रहे। दोपहर बाद बादल छंटे और सूर्यदेवता के दर्शन हुए। धूप पड़ते ही उत्तरी हवा का असर महसूस होने लगा। पारा छह डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया mercury dropped to 6 degree Celsius. शाम तक सर्द हवा के साथ ठंड ने फिर लौट आयीं। रात को ठंडी हवा के साथ सिहरन shivering बढ़ गई। शीतलहर cold का अहसास हुआ।

weather news: Big change in the weather again in jabalpur