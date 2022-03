गड़े धन के लिए आठ माह तक पूजा, जब गवां दिए 35 लाख तो पहुंची थाने

गड़े धन के लालच में एक परिवार ने लाखों रुपए गवां दिए। उन्हें अपने साथ हो रही ठगी का पता चला तो वे सीधे थाने पहुंचे और दो महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया.

जबलपुर. मध्यप्रदेश में गड़े धन के लालच में एक परिवार ने लाखों रुपए गवां दिए। उन्हें अपने साथ हो रही ठगी का पता चला तो वे सीधे थाने पहुंचे और दो महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया, इन महिलाओं द्वारा पहले गड़े धन को निकालने के लिए आठ माह तक पूजा करवाई, इस दौरान उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए, जब वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो उन्होंने पूजा रोकने के लिए कहा तो उन्हें घर के पुरुष के खत्म होने का डर बता दिया।

Worship for eight months for buried money