पढि़ए एक ऐसी जगह के बारे में जहां 72 सालों में पहली बार लहराया तिरंगा

आज भी सुकमा जिले (District Sukma) में ऐसे कई जगह है जहां तिरंगा नही फहरता (Does not hoist Flag) और ना ही देश की आजादी का जश्न (Celebration of independence) मनाया जाता है।