फूलों की घाटी में आए दिन पलट रही गाड़ी, लगा जाम, देखें तस्वीरें

केशकाल घाट में इस सप्ताह लगातार तीसरी बार कोई वाहन पलटा, मोड़ क्रमांक 3 में ट्रेलर पलटने से सड़क के दोनों ओर 3 घंटे तक लगा लंबा जाम

कोण्डागांव/ केशकाल । एनएच 30 पर स्थित फूलों की घाटों के नाम से मशहूर केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 3 पर राजधानी रायपुर की ओर चूना से भरा एक ट्रेलर केअनियंत्रित होकर पटल जाने से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास ट्रेलर मोड़ में अनियत्रिंत होकर पटल गया। इस वजह से तीन घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रेलर को बीच सड़क से हटाने की मशक्कत में जुटी रही ताकि छोटे वाहनों को निकाला जा सके। फूलों की घाटी के नाम से पहचाने जाने वाला केशकाल घाट अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यहां आए दिन जाम लगता रहता है, जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वालों को कई तरह की समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। दरअसल केशकाल घाट का सही समय पर मरम्मत व मेंटेनेस नहीं हो पाने के चलते मार्ग बुरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है। जगह-जगह गड्डे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस मोड़ पर ट्रेलर पलटा है उसी मोड़ पर पिछले सप्ताहभर में यह तीसरी घटना है जब इस तरह से कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो।

truck overturning in the Valley of Flowers keshkal ghat jammed