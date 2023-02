CRPF स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री शाह आएंगे बस्तर, करणपुर कैम्प में चल रही तैयारी

जगदलपुर Feb 27, 2023

CRPF Foundation Day : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह छग के बस्तर जिले के करनपुर में आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए यहां तैयारियां भी जोंरो पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Home Minister Amit Shah) के 19 मार्च को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। CRPF Foundation Day Union Home Minister Amit Shah will come to Bastar

