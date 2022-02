डिमरापाल की बेटियों ने फुटबॉल टूर्नामेंट में किया कमाल, रायपुर को दी 24-0 से शिकस्त

रायपुर के जेआरसी फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी एक गोल भी नहीं दाग पाए

जगदलपुर। माता रुक्मणी आश्रम डिमरापाल की बेटियों के खेल की पूरे देश और प्रदेश में चर्चा होती है। आश्रम की फुटबॉल टीम भी प्रदेश स्तर पर होने वाले मुकाबलों में सामने वाली टीम को बड़े-बड़े अंतर से शिकस्त देती रही है। भिलाई के पंत स्टेडियम में चल रहे राज्यस्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में गुरुवार को माता रूक्मिणी गल्र्स फुटबॉल क्लब और जेआरसी फुटबॉल क्लब रायपुर के बीच मैच खेला गया। इसमें माता रूक्मिणी टीम ने जेआरसी को 24-0 से मात दी। माता रूक्मिणी की टीम मैनेजर बनानी सेनगुप्ता ने बताया कि प्रियंका कश्यप ने जहां खेल के 5वें, 8वें, 10वें, 47वें, 57वें, 60वें और 64वें मिनट में गोल किए, वहीं रीपिका कोर्राम में खेल के 33वें, 47वें, 48वें, 82वें और 84वें मिनट में कुल 5 गोल दागे। इसके अलावा लक्ष्मी मंडावी ने खेल के 53वें और 66वें, कृतिका पोयाम ने 19वें, 40वें व 61वें, संध्या नेताम ने 56वें और 73वें, रीत कश्यप ने 27वें और 68वें मिनट में, जबकि अर्पिता पुंगती ने खेल के 54वें, 81वें और 86वें मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागे। माता रूक्मिणी आश्रम के अध्यक्ष पद्मश्री धर्मपाल सेनी ने खिलाडिय़ों के इस प्रदर्शन पर हर्ष जताया है।

Dimrapal's daughters did amazing in football tournament,Dimrapal's daughters did amazing in football tournament,Dimrapal's daughters did amazing in football tournament