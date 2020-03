जगदलपुर. डीजीसीए ने अंतत: जगदलपुर के २ सी श्रेणी के एयरपोर्ट से एटीआर ७२ यात्री विमान के परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। डीजीसीए ने ई मेल के द्वारा एलांयस एयर व जगदलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर को भेज कर इस आशय की जानकारी दी है। बस्तर कलेक्टर अय्याज तंबोली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डीजीसीए की अनुमति के बाद अब जगदलपुर विमानतल से यात्री विमान शीघ्र ही नियमित उड़ान भरने लगेगें।

एयरपोर्ट को 2C श्रेणी का लायसेंस मिला था

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत जगदलपुर को यात्री विमान सेवा से जोडऩे हेतु सूचीबद्ध किया था। इसके तहत दो वर्ष पूर्व जगदलपुर एयरपोर्ट को २ सी श्रेणी का लायसेंस मिला था। एयर ओडि़शा को रायपुर-जगदलपुर-विशाखापट्टनम मार्ग में विमान संचालन की अनुमति मिली थी कंपनी ने १८ सीटर विमान इस मार्ग पर चलाया भी था किन्तु यह सेवा अधिक दिनों तक नहीं चल पाई।

बडे विमान के संचालन की थी दरकार

एयर ओडि़शा की विमान सेवा बंद होने के बाद जगदलपुर विमानतल से एटीआर ७२ विमान के परिचालन की मांग उठने लगी थी। इस बाबत केन्द्रीय उड्यन मंत्रालय ने रीजनल एयर कनेक्टीविटी के तहत जगदलपुर विमानतल में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाकर ३ सी श्रेणी में परिवर्तित कर यहां से बड़े विमान परिचालन संभावनाएं तलाशते हुए एलायंस एयर व टर्बोजेट को अनुमति दी थी। ३ सी की शर्ते पूरी न होने के कारण जगदलपुर विमानतल को ३ सी का लायसेंस नहीं मिला किन्तु २ सी में एटीआर ७२ के परिचालन की संभावनाएंं देखते हुए एलायंस एयर को अनुमति दी गई है।

Landing-take off का होगा ट्रायल

डीजीसीए ने एलायंस एयर को शर्तो पर आधारित विमान परिचालन की अनुमति दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एलायंस एयर को नियमित विमान सेवा संचालन प्रारंभ करने के पूर्व एटीआर ७२ का लैडि़ंग-टेकऑफ का ट्रायल करना होगा। बताया जाता है कि ५ मार्च को यह ट्रायल हो सकता है। इस विमान सेवा के लिए जिला प्रशासन ने काफी जद्दोजहद की। दो माह पूर्व बस्तर कलेक्टर की पहल पर सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें एलायंस एयर के पायलट, सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन, रायपुर- जगदलपुर के एयरपोर्ट डायरेक्टर, डीजीसीए के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बैठक में जिला प्रशासन ने सुरक्षा की गांरटी भी दी थी।

15 दिनों में प्रारंभ होगी नियमित सेवा

डीजीसीए की अनुमति के बाद एलायंस एयर अब ट्रायल व नियमित विमान सेवा के संचालन की तैयारी में जुट गया है। जगदलपुर ने एलायंस एयर ने अपनी सभी तैयांरियां पूरी कर ली है। ग्राउंड व आफिस स्टाफ की नियुक्तियां हो चुकी है। टिकट एवं अन्य आवश्यक तैयारियों के लिए १५ दिन का समय की दरकार है। कंपनी ने जगदलपुर एयरपोर्ट में बुकिंग काउंटर भी खोल रखा है। वर्तमान में जगदलपुर के लिए नियुक्त स्टाफ रायपुर में सेवाएं दे रहे है। उन्हें शीघ्र ही जगदलपुर के लिए रवाना किया जाएगा।

Jaipur - Jagdalpur will connect with Raipur and Hyderabad

एलायंस एयर के जिस एटीआर ७२ विमान को जगदलपुर से जोड़ा जाना है वहीं राजस्थान के जयपुर से भोपाल- रायपुर होते हुए जगदलपुर आएगा और यहां से आगे हैदराबाद जाकर पुन: इसी रुट से वापस लौटेगा। हालांकि इस विमान में रायपुर-जगदलपुर - हैदराबाद आने जाने के लिए आरएसी योजना के तहत सस्ता किराया लगेगा। इसके आगे का किराया कमर्शियल होगा।

कलेक्टर तंबोली की मेहनत रंग लाई

यात्री विमान सेवा के लिए बस्तर के कलेक्टर डॉ. अय्याज तंबोली ने काफी मेहनत की है। विमान सेवा प्रारंभ करवाने का श्रेय कलेक्टर को दिया जाना चाहिए। बताया जाता है कि उन्होंने व्यक्ति रुप से दिल्ली स्थित डीजीसीए व एएआई के अधिकारियों से संपर्क बना कर उन्हें मनाया। कलेक्टर की पहल पर डीजीसीए की हर आशंका को प्रशासन ने दूर किया। जगदलपुर के एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी श्री राठौर को कलेक्टर ने दिल्ली में ही कैंप करने के निर्देश दिये जिसके आधार पर डीजीसीए ने एलायंस एयर को विमान संचालन की अनुमति प्रदान की।

डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद अब बस्तर में एयर कंनेक्टीविटी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ही बस्तर को विमान सेवा की सौगात मिल सकती है।

डॉ. अय्याज तंबोली, बस्तर कलेक्टर

डीजीसीए ने हमें मेल करके सूचित किया है कि जगदलपुर एयरपोर्ट से एलाएंस एयर ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसकी जानकारी डीजीसीए ने एलायंस को भी दी है। 3 सी की जगह 2 सी लायसेंस के मानकों पर जगदलपुर से फ्लाइट का संचालन होगा। आने वाले दस दिनों के भीतर संचालन शुरू हो सकता है।

केके भौमिक, डायरेक्टर जगदलपुर एयरपोर्ट