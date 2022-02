महादेवघाट इलाके में फिर लगी आग, शॉर्ट शर्किट की वजह से मकान खाक

रात पौने नौ बजे अचानक घर से निकलने लगी आग की लपटें, घर पर कोई नहीं था इसलिए जान का नुकसान नहीं

जगदलपुर। शनिवार रात पौने नौ बजे महादेवघाट इलाके में एक बार फिर आग लगने की घटना घटित हो गई। आग देवेंद्र तिवारी के मकान में उस वक्त लगी जब मकान में कोई नहीं था। आग लगने से पूरे मोहल्ले में हडक़ंप मच गया और आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर तत्काल दो दमकल की गाडिय़ां पहुंच गईं और फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने में जुट गए। आग लगने की सूचना मोहल्ले से पूरे शहर में फैल गई और सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट शर्किट बताई जा रही है। आग जिस वक्त लगी उस वक्त घर पर कोई नहीं था, घर के लोग पड़ोस में ही थे। जैसे ही आग की लपटें घर से उठती हुई दिखी तो घर के लोगों ने तत्काल घर में दाखिल होकर जितना सामान हो सकता था उसे बाहर निकाला। इसी इलाके में पिछले सप्ताह भी २० तारीख को एक सोफा कारोबारी की दुकान में आग लग गई थी और लाखों का माल जलकर खाक हो गया था।

Fire broke out again in Mahadevghat area, house destroyed