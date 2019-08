बस्तर में जानलेवा हुई बारिश, 4 लोग नदी-नाले में बहे, पेड़ गिरने से 1 की मौत, कई गांव डूबे

जगदलपुर. बस्तर (Rain in Bastar) में हो रही बारिश अब जानलेवा हो चुकी है। दंतेवाड़ा में शुक्रवार रात पालनार इलाके में तीन युवक नदी में बह गए इनमें से (Chhattisgarh Weather update) एक ने अपनी जान पेड़ पर (Monsoon) लटककर बचाई। दो अब भी लापता हैं। आशंका जताई (Heavy rain in chhattisgarh) जा रही है कि दोनों युवकों की मौत (one died) हो चुकी है। इधर, बीजापुर की तिमेड़ नदी में नहाने उतरा एक युवक भी शनिवार सुबह डूब गया।

नदी में तेज बहाव था तभी वह नदी में फंस गया और तेजी से बह गया। उसकी तलाश अभी गोताखोर कर रहे हैं। बीजापुर के ही मट्टीमरका में मछली पकडऩे तालाब में उतरा किसान भी डूब गया। जगदलपुर में एक 11 वर्षीय बालक शैलेश पिता कैलाश बघेल की मकान की दीवार गिरने से मौत हो गई। जिल प्रशासन ने चार लाख रुपए का मुआवजा परिजनों को दिया है।

उफान पर था नाला, दुस्साहस पड़ गया युवकों को भारी

दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में पालनार बाजार से शुक्रवार रात मोसलनार लौट रहे तीन युवकों के लिए गंजेनार नाला पार करना भारी पड़ गया। बाइक समेत रमेश और भीमा बह गए वहीं उनके एक साथी ने नाले के करीब पेड़ पर लटककर अपनी जान बचाई। जो युवक बहने से बच गया वह फौरन गांव पहुंचा और घटना की जानकारी दी। शुक्रवार रात से ही नाले के करीब रेसक्यू ऑपरेशन चल रहा है। दोनों अब तक नहीं मिले हैं।

उफनती नदी में गोता लगाने और बारिश में मछली पकडऩे से गई जान

बीजापुर जिले में दो मौते हुई हैं। इनमें एक य़वक कृष्णा मडे तिमेड़ नदी में नहाने के लिए उतरा था। तैरते वक्त तेज बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नदी के बहाव में आगे निकल गया।

युवक के नदी में बहते ही मौके पर गोताखोर पहुंचे और उसकी खोज शुरू की। देर शाम तक उसका शव नहीं मिल पाया था। इसी तरह बीजापुर के मट्टीमरका का किसान मडे रामैया जब खेत से लौट रहा था तो वह गांव के ही तालाब में मछली पकडऩे के लिए उतर गया। तालाब में पानी ज्यादा था और वह डूब गया।

