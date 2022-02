यहां साढ़े सत्रह लाख में बन रही तीन झोपड़ी... यह कारनामा खास है, पढ़ें पूरी खबर

सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़, माचकोट रेंज का मामला

जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट गोठान योजना पर वन विभाग किस तरह पलीता लगा रहा है इसकी बानगी माचकोट वन परिक्षेत्र में देखने को मिल सकती है। वन विभाग ने यहां धनियालूर से लगभग 3 किमी बाहर जंगल मे तीन झोपड़ी बनाकर साढ़े सत्रह लाख रुपये झटक लिए हैं। मनरेगा के तहत हुए इस निर्माण में वन अफसरों ने जमकर घोटाला किया है । देखने से ही लगता है कि जंगल की लकड़ी का उपयोग कर यह घटिया निर्माण किया गया है। इस निर्माण में बमुश्किल 50 हज़ार से अधिक की राशि भी खर्च नही की गई होगी । उस पर भी वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय रावतिया का तुर्रा कि जितना पैसा,उतना काम। यह कार्य आवर्ती चराई योजना के तहत किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वन अफसरों ने मनरेगा के इस कार्य मे फर्जी मस्टररोल भर कर राशि का आहरण किया है। बस्तर जिला मुख्यालय से सटे माचकोट वन परिक्षेत्र में वर्ष 2020 में शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मंजूरी मिली थी 17.60 लाख की लागत वाली इस परियोजना की एजेंसी वन विभाग को बनाया गया था। पत्रिका ने जब इसका अवलोकन किया तो प्रथम दृष्टि में ही इस कार्य मे भारी अनियमिता नजऱ आई । यह इलाका माचकोट परिक्षेत्र के कुरंदी उप परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनियालूर का है। यहां जंगल मे निर्मित आवर्ती चराई विकास कार्य के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा दिख रही है।

Here three huts are being built in seventeen and a half lakhs