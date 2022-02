बस्तर के यात्री रायपुर में कैसे लूटे जा रहे... पढ़ें पूरी खबर

यहां से रात में निकलने वाले यात्रियों को वहां सुबह घड़ी चौक जाने देना पड़ रहा मनमाना ऑटो का किराया

जगदलपुर। पिछले साल नवंबर के महीने में रायपुर के भाठागांव में अतंराज्यीय बस स्टैण्ड की शुरुआत हुई। इस बस स्टैण्ड के शुरू होने से बस्तर के यात्री परेशान हैं। यात्रियों के परेशान होने की वजह यह है कि उन्हें भाठागांव से घड़ी चौक, रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए २ से ३०० रुपए तक देने पड़ रहे हैं। बस्तर को राजधानी से जोडऩे के लिए बस परिवहन ही सबसे बड़ा माध्यम है लेकिन जब से भाठागांव में बस स्टैण्ड शिफ्ट हुआ है बस्तर के यात्रियों के लिए आफत खड़ी हो गई है। बस्तर के यात्रियों को हो रही इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई पहल अब तक नहीं की गई है। शहर के व्यापारी वर्ग के लोग व छात्र नियमित रूप से रायपुर आना-जाना करते हैं जिन्हें इस वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। रायपुर में ऑटो वालों ने लूट मचा रखी है और वहां का प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस्तर जिला प्रशासन चाहे तो इस मामले में पहल कर सकता है। रायपुर जिला प्रशासन से बात करने पर यहां से रात के वक्त निकलने वाली बसों को घड़ी चौक तक जाने की छूट दिलवाई जा सकती है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।

travelers of Bastar are being robbed in Raipur